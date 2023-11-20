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Жильё в Гази, Греция

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22 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 131 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 131 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€583,550
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 спальня в Аммудара, Греция
Квартира 1 спальня
Аммудара, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 63 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Квартира распол…
€275,900
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
Этаж 4/1
Продается таунхаус площадью 107 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распо…
€468,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 3 спальни в Аммудара, Греция
Таунхаус 3 спальни
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 2/1
Продается таунхаус площадью 80 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Таyнхаус распол…
€396,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Аммудара, Греция
Вилла 4 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Площадь 250 м²
Количество этажей 1
Предлагается напродажу прекрасная вилла с частным бассейном, расположенная в Ираклионе, Крит…
€499,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Таунхаус 2 спальни с видом на горы в Ano Kalesa, Греция
Таунхаус 2 спальни с видом на горы
Ano Kalesa, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат -2
Площадь 132 м²
Количество этажей 4
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цоко…
€320,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Палиокастро, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 2
Предлагается на продажу отдельно стоящий каменный дом,с неограниченным видом на море, в неск…
€520,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Гази, Греция
Коттедж 5 спален с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Гази, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 к…
€680,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 7 спален с furnishings в Гази, Греция
Коттедж 7 спален с furnishings
Гази, Греция
Комнаты 10
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 274 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 274 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 3 спал…
€550,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Като Калеса, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Като Калеса, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 300 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из одн…
€700,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Квартира 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
Этаж 1/1
Продается квартира площадью 100 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на втором этаже и…
€240,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Квартира 2 спальни с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 137 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 137 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на первом этаже и…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Аммудара, Греция
Квартира 3 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 117 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 117 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на пятом этаже и …
€290,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на город в Аммудара, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на город
Аммудара, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
На первом этаже находитьсякоммерческоепомещение
€180,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Палиокастро, Греция
Коттедж 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 372 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 372 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Из ок…
€1,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Палиокастро, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продаётся очень уникальный дизайн и концепция, призванная вызвать архитектуру кальдеры класс…
€3,30 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Палиокастро, Греция
Вилла 1 комната с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палиокастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 397 м²
Количество этажей 1
Роскошная вилла с высоким стандартом качества строительства и великолепным видом на море в р…
€1,20 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Квартира 1 комната с furnishings в Аммудара, Греция
Квартира 1 комната с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 1
Площадь 190 м²
Количество этажей 1
Продается квартира площадью 190 кв.м на острове Крит. Квартира расположена на этаже и состои…
€250,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings в Каврохори, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на горы, с furnishings
Каврохори, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 2 спальных…
€2,40 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 180 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостин…
€490,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings в Аммудара, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с видом на город, с furnishings
Аммудара, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м на острове Крит. Коттедж состоит из 3 спальных…
€220,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Палиокастро, Греция
Вилла 6 спален с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Палиокастро, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 500 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 500 кв.м на острове Крит. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
€2,50 млн
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Realting.com
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