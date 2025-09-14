Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Eretria Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Eretria Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
4 объекта найдено
Вилла 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 570 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,64 млн
Оставить заявку
Вилла 13 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 440 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 440 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гости…
$1,76 млн
Оставить заявку
Вилла 8 комнат в Eretria Municipality, Греция
Вилла 8 комнат
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 446 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 446 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 спа…
$1,08 млн
Оставить заявку
Вилла 3 комнаты в Eretria Municipality, Греция
Вилла 3 комнаты
Eretria Municipality, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 220 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$801,752
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Eretria Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти