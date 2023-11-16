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периферийная единица Элида
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Коттеджи в периферийная единица Элида, Греция
Коттедж
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9 объектов найдено
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Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
3
1
60 м²
1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
Рекомендовать
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
5
2
160 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000
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Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
8
3
280 м²
1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Мирсини, Греция
3
1
84 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
Рекомендовать
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Захаро, Греция
9
4
270 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€250,000
Рекомендовать
Коттедж 3 спальни с furnishings
Захаро, Греция
4
1
120 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€270,000
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Коттедж 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
1
136 м²
1
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
€80,000
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Коттедж 1 комната с furnishings
Ластейка, Греция
1
155 м²
1
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
€690,000
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Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
3
2
81 м²
1
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€165,000
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