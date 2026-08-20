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Коттеджи в периферийной единице Элида, Греция

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Пиргос
8
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13 объектов найдено
Коттедж 6 спален в Катаколо, Греция
Коттедж 6 спален
Катаколо, Греция
Количество спален 6
Площадь 150 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 150 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$259,756
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Коттедж 2 спальни в Мирсини, Греция
Коттедж 2 спальни
Мирсини, Греция
Количество спален 2
Площадь 84 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$218,431
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Коттедж 2 спальни в Катаколо, Греция
Коттедж 2 спальни
Катаколо, Греция
Количество спален 2
Площадь 72 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 72 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
$177,106
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Коттедж в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж
Агиос Иоаннис, Греция
Площадь 177 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 177 кв.м на острове Корфу. Коттедж состоит из 4 спальны…
$692,552
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Коттедж 4 спальни в Савалия, Греция
Коттедж 4 спальни
Савалия, Греция
Количество спален 4
Площадь 170 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 170 кв.м на полуострове Пелопоннес. Подвал состоит из о…
$318,791
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Коттедж 3 спальни в Лехена, Греция
Коттедж 3 спальни
Лехена, Греция
Количество спален 3
Площадь 118 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 118 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 3 …
$188,913
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Коттедж 4 спальни в Municipality of Ancient Olympia, Греция
Коттедж 4 спальни
Municipality of Ancient Olympia, Греция
Количество спален 4
Площадь 160 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$200,720
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Коттедж 4 спальни в Пиргос, Греция
Коттедж 4 спальни
Пиргос, Греция
Количество спален 4
Площадь 230 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 230 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Первый этаж состоит …
$318,791
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Коттедж 2 спальни в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни
Захаро, Греция
Количество спален 2
Площадь 60 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
$271,563
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Коттедж 3 спальни в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж 3 спальни
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 260 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 260 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из 3 спа…
$685,155
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Коттедж 3 спальни в Катаколо, Греция
Коттедж 3 спальни
Катаколо, Греция
Количество спален 3
Площадь 153 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 153 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$354,213
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Коттедж 3 спальни в Агиос Иоаннис, Греция
Коттедж 3 спальни
Агиос Иоаннис, Греция
Количество спален 3
Площадь 218 м²
Продается 3-этажный коттедж площадью 218 кв.м на острове Корфу. Первый этаж состоит из одной…
$389,634
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Коттедж 2 спальни в Варвасаина, Греция
Коттедж 2 спальни
Варвасаина, Греция
Количество спален 2
Площадь 80 м²
Продается 1-этажный коттедж площадью 80 кв.м на Западном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 с…
$305,357
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Параметры недвижимости в периферийной единице Элида, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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