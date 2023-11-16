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Коттеджи в периферийная единица Элида, Греция

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9 объектов найдено
Коттедж 2 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 2 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Этаж 1/1
Продается 1-этажный коттедж площадью 60 кв.м на Восточном Пелопоннесе. Коттедж состоит из 2 …
€230,000
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings в Ципский, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на горы, с furnishings
Ципский, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
€170,000
Коттедж 5 спален с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 280 кв.м на Западном Пелопоннесе на стадии строительств…
€360,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Мирсини, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Мирсини, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 84 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 84 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€170,000
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Захаро, Греция
Коттедж 7 спален с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Захаро, Греция
Комнаты 9
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 270 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 270 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€250,000
Коттедж 3 спальни с furnishings в Захаро, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Захаро, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на Западном Пелопоннесе. Цокольный этаж состои…
€270,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Кардамас, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Кардамас, Греция
Комнаты 1
Площадь 136 м²
Количество этажей 1
Продается недостроенный коттедж площадью 136 кв.м. на полуострове Пелопоннес,в Амалиаде. Ест…
€80,000
Коттедж 1 комната с furnishings в Ластейка, Греция
Коттедж 1 комната с furnishings
Ластейка, Греция
Комнаты 1
Площадь 155 м²
Количество этажей 1
Котедж расположен в районе Агиос Иоаннис, муниципалитета города Пиргос. На большом участке п…
€690,000
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Границейка, Греция
Коттедж 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Границейка, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 81 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 81 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
€165,000

Параметры недвижимости в периферийная единица Элида, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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