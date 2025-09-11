Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. периферийная единица Элида
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Вид на горы

Коттеджи с видом на горы в периферийной единице Элида, Греция

3 объекта найдено
Коттедж 4 комнаты в Скафидия, Греция
Коттедж 4 комнаты
Скафидия, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 153 м²
Этаж 2/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 153 кв.м на полуострове Пелопоннес. Первый этаж состоит…
$327,723
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 5 комнат в Tsipiana, Греция
Коттедж 5 комнат
Tsipiana, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 160 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит и…
$198,975
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Коттедж 3 комнаты в Миртия, Греция
Коттедж 3 комнаты
Миртия, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 96 кв.м на Западном Пелопоннесе. Первый этаж состоит из…
$193,123
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
