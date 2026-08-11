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Жилье в Элефтеруполисе, Греция

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2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1
Фритаун, Центр: Продается через квартиру 126 кв.м. фасад на 1-м этаже с автономным отопление…
$126,184
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Дом 4 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Дом 4 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Число комнат 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2
Фритаун, Центр: Продается недавно построенный сквозной дом 180 кв.м. на участке 500 кв.м., 3…
$220,821
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