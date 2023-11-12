Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Жилая
  4. Элефтеруполис

Жильё в Элефтеруполис, Греция

квартиры
4
дома
4
7 объектов найдено
Квартира 3 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Квартира 3 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 126 м²
Этаж 1
 Eleftheroupolis, Center: For sale bright Apartment 126sq.m. facade on the 1st floor with au…
€120,000
Дом 3 спальни с камином, с хранение, с WC в Элефтеруполис, Греция
Дом 3 спальни с камином, с хранение, с WC
Элефтеруполис, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Код недвижимости: 11233 - Дом на продажу в Центре Eleftheroupoli для € 185.000 Эксклюзив. Эт…
€185,000
Дом в Элефтеруполис, Греция
Дом
Элефтеруполис, Греция
Код недвижимости: 11236 - Дом на продажу в Центре Eleftheroupoli для € 30.000. Это 160 кв. Д…
€30,000
Дом 6 комнат в Chortokopi, Греция
Дом 6 комнат
Chortokopi, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 319 м²
Eleftheroupoli, Hortokopi: Detached house for sale 319 sq.m. 2-level luxury house on a priva…
€550,000
Квартира 2 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Квартира 2 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
Этаж 1
Apartment for sale in Center, Eleftheroupoli of Kavala Prefecture for 65.000€ (Listing No MZ…
€65,000
Дом 4 комнаты в Элефтеруполис, Греция
Дом 4 комнаты
Элефтеруполис, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 180 м²
Этаж 2
Detached home for sale in Center, Eleftheroupoli of Kavala Prefecture for 210.000€ (Listing …
€210,000
Квартира 3 комнаты с Spalni в Panagia, Греция
Квартира 3 комнаты с Spalni
Panagia, Греция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 185 м²
Этаж 1
Eleftheroupoli, Akrovouni: Новая квартира 185 кв.м. на продажу. на 1 этаже трехэтажного здан…
€92,000
Realting.com
Перейти