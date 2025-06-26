Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Ekali Municipal Unit
  4. Жилая
  5. Вилла
  6. Вид на горы

Виллы с видом на горы в Ekali Municipal Unit, Греция

Вилла Удалить
Очистить
1 объект найдено
Вилла 11 комнат в Municipality of Kifisia, Греция
Вилла 11 комнат
Municipality of Kifisia, Греция
Число комнат 11
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1200 кв.м в Афинах. Первый этаж состоит из гостиной с кух…
$7,56 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Ekali Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти