Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Drama Municipal Unit
  4. Коммерческая

Коммерческая недвижимость в Drama Municipal Unit, Греция

Драма
3
3 объекта найдено
Коммерческое помещение 16 м² в дим Драма, Греция
Коммерческое помещение 16 м²
дим Драма, Греция
Число комнат 1
Площадь 16 м²
Драма, Центр: Закрытое парковочное место продается в зоне здания первого этажа около PPC, 16…
$21,937
Оставить заявку
Офис 60 м² в дим Драма, Греция
Офис 60 м²
дим Драма, Греция
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Этаж 2
Драма, Центр: Продается офис площадью 60 кв.м., расположенный на 2-м этаже здания с лифтом в…
$208,203
Оставить заявку
Офис 150 м² в дим Драма, Греция
Офис 150 м²
дим Драма, Греция
Число комнат 4
Площадь 150 м²
Этаж 1
Драма, центр: офис 150 кв.м., очень центральный 1. Этаж в очень привилегированном месте. Он …
$126,184
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти