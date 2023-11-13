Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Драма

Коммерческая недвижимость в Драма, Греция

2 объекта найдено
Офис 4 комнаты в дим Драма, Греция
Офис 4 комнаты
дим Драма, Греция
Комнаты 4
Площадь 150 м²
Этаж 1
Драма, центр: офис 150 кв.м., очень центральный 1. Этаж в очень привилегированном месте. Он …
€120,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в дим Драма, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
дим Драма, Греция
Комнаты 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 700 кв.м в северной Греции. Недвижимость продается с мебелью. Прод…
€350,000
Realting.com
Перейти