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Жилье в Драме, Греция

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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в дим Драма, Греция
Квартира 2 комнаты
дим Драма, Греция
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 124 м²
Этаж 3
Драма, Центр: Продается через квартиру 124 кв.м на 3-м этаже с лифтом с подогревателем. Он с…
$115,668
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Параметры недвижимости в Драме, Греция

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