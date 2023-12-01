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Коттеджи в Доксатон, Греция

Коттедж В архив
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1 объект найдено
Коттедж 5 спален с furnishings в Evrypedo, Греция
Коттедж 5 спален с furnishings
Evrypedo, Греция
Комнаты 7
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 350 м²
Количество этажей 2
На продажу жилой дом 350 кв.м отличной конструкции в Драме. Дом состоит из гостиной с камино…
€290,000
в месяц
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