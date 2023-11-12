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Земельные участки в District of Sitia, Греция

42 объекта найдено
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4100 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уча…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12735 кв.м. на острове Крит. На территории земельный уч…
€1,10 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 15165 кв.м. на острове Крит. На территории с возможност…
€400,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4150 кв.м. на острове Крит. На территории с возможность…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 820000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена в…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 37000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 24820 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на горы в Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы
Палекастрон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 55000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Площадь 9 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 9000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€150,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Площадь 8 080 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8080 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Agia Fotia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Agia Fotia, Греция
Комнаты 1
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4933 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€110,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 783 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3783 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€160,000
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на город, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 350 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вода…
€115,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4020 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 135 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2135 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€1,30 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Площадь 23 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 23000 кв.м. на острове Крит. На территории колодец, под…
€1,000,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 18769 кв.м. на острове Крит. На территории строение, по…
€220,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 20000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€300,000
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings в Agia Fotia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на горы, с furnishings
Agia Fotia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€195,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Roussa Ekklisia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Roussa Ekklisia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2700 кв.м. на острове Крит. На территории …
€174,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок 19454 кв.м. в регионе Сития на острове Крит. На участке есть воз…
€1,40 млн
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€80,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 458 кв.м. на острове Крит. На территории п…
€190,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Аналипси, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Аналипси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5547 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€850,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в District of Sitia, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
District of Sitia, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 11085 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€237,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Пилалимата, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Пилалимата, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Предлагается в продажу участок на Крите. Участок 2.000m2, в рамках городского плана и есть в…
€250,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings в Палекастрон, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Палекастрон, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 10447 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Аналипси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Аналипси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена вод…
€100,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Мохлос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Мохлос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. на острове Крит. На территории подведена во…
€260,000
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