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Квартиры с видом на горы в Municipality of Malevizi, Греция

Gazi Municipal Unit
4
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1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Municipality of Malevizi, Греция
Квартира 3 комнаты
Municipality of Malevizi, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Передайте свой дом в идиллическом роскошном комплексе с видом на море и доступом к пляжу, вс…
$358,907
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Агентство
Grekodom Development
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двухкомнатные

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