  2. Греция
  3. Municipality of Kissamos
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Municipality of Kissamos, Греция

Кисамос
3
2 объекта найдено
Квартира 5 комнат в Кисамос, Греция
Квартира 5 комнат
Кисамос, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Площадь 213 м²
Количество этажей 2
Резиденция на склоне холма с панорамным видом, Кастели, Греция Предлагаются виллы с панорам…
$899,846
Квартира 4 комнаты в Кисамос, Греция
Квартира 4 комнаты
Кисамос, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Площадь 152 м²
Количество этажей 2
Виллы на берегу моря с террасами, Трахилос, Греция Предлагаются виллы с панорамным видом на…
$874,463
