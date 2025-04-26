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Таунхаусы с видом на море в Municipality of Chersonissos, Греция

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1 объект найдено
Таунхаус 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажупрекрасный, потрясающий 3-этажный таунхаус, расположенный в закрытом …
$480,546
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Municipality of Chersonissos, Греция

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