Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Thermaikos Municipality
  4. Коммерческая
  5. Отель

Отели в Thermaikos Municipality, Греция

Отель Удалить
Очистить
1 объект найдено
Отель 850 м² в Nea Michaniona, Греция
Отель 850 м²
Nea Michaniona, Греция
Число комнат 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продаётсягостиница площадью 700 кв.м. в пригороде Салоник. Гостиница состоит из 15 номеров п…
$1,14 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти