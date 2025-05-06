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Коттеджи с бассейном в Pydna Kolindros Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Kolindros, Греция
Коттедж 5 комнат
Kolindros, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 183 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажный коттедж площадью 183 кв.м на Олимпийской Ривьере. Первый этаж состоит из…
$149,076
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Pydna Kolindros Municipality, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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