Отель 452 м² в Неа Ираклица, Греция
Отель 452 м²
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 30
Количество спален 18
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 452 м²
Этаж 3/1
Продается отель площадью 452 кв.м в пригороде Кавалы. Отель расположен на 3уровнях. Цокольны…
$1,62 млн
Отель 450 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 450 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 450 кв.м в пригороде Кавалы. У объекта есть кондиционер, отоплени…
$3,00 млн
Отель 484 м² в Неа-Перамос, Греция
Отель 484 м²
Неа-Перамос, Греция
Число комнат 18
Площадь 484 м²
Этаж 4
Elefthere, Nea Peramos: ЗДАНИЕ для отеля на продажу с видом на море 484 кв.м на участке 400 …
$785,888
Отель 650 м² в Неа Ираклица, Греция
Отель 650 м²
Неа Ираклица, Греция
Число комнат 15
Площадь 650 м²
Продается в Неа Ираклица, Кавала, полностью работающем пляжном бутик-отеле из 15 люксов. Hot…
$2,62 млн
