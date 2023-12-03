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Коммерческая недвижимость в Муниципалитет Ореокастро, Греция

1 объект найдено
Коммерческая 1 комната с furnishings в Муниципалитет Ореокастро, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Муниципалитет Ореокастро, Греция
Комнаты 1
Площадь 460 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 460 кв.м в Салониках. Бизнес имеет угловое расположение. Недвижимо…
€770,000
в месяц
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Агентство
Grekodom Development
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