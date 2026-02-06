Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Nestos Municipality
  4. Долгосрочная аренда
  5. Дом

Долгосрочная аренда домов в Nestos Municipality, Греция

1 объект найдено
Дом 1 комната в Парадисос, Греция
Дом 1 комната
Парадисос, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Всадник, Хрисуполи, Рай: арендован дом площадью 80 кв.м., расположенный в центре деревни Рай…
$354
в месяц
Оставить заявку
Realting.com
Перейти
Realting.com
Перейти