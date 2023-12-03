Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Земельные участки
  4. Муниципалитет Мантуди - Озеро - Агиа Анна

Земельные участки в Муниципалитет Мантуди - Озеро - Агиа Анна, Греция

3 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Паралия Агия Аннас, Греция
Земельные участки 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на острове Эвия. На территории земельный уча…
€95,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки с Инвестиции, с События, с sea front в Котсикья, Греция
Земельные участки с Инвестиции, с События, с sea front
Котсикья, Греция
Площадь 94 000 м²
Уникальная площадь 94 000 квадратных метров между двумя лесами, которая заканчивается на час…
€1,65 млн
в месяц
Оставить заявку
Земельные участки 1 комната с furnishings в Котсикья, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Котсикья, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€180,000
в месяц
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти