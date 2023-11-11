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Греция
Земельные участки
Муниципалитет Лефкада
Земельные участки в Муниципалитет Лефкада, Греция
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23 объекта найдено
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Земельные участки
Муниципалитет Лефкада, Греция
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€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Evgiros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 23940 кв.м. на Ионических островах. Имеет великолепный …
€850,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Evgiros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 10000 кв.м. на Ионических островах. Продается участок 1…
€255,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Episkopi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Episkopi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1010 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Episkopi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1840 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€150,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Episkopi, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 685 кв.м. на Ионических островах. На территории строени…
€80,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Evgiros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 17000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€650,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Evgiros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 31000 кв.м. на Ионических островах. На территории с воз…
€1,15 млн
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Athani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 13650 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море. …
€670,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Athani, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. на Ионических островах. На территории с возм…
€160,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Athani, Греция
1
1
Продается огорожденный земельный участок площадью 5048 кв.м. на Ионических островах. На терр…
€120,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Agios Nikitas, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 3768 кв.м. на Ионических островах. На территории подвед…
€320,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kariotes, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 780 кв.м. на Ионических островах. На территории подведе…
€300,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Poros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 190000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море,…
€2,90 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Poros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 137000 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море,…
€2,10 млн
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Poros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 22182 кв.м. на Ионических островах. Имеет вид на море, …
€320,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Poros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 29680 кв.м. на Ионических островах. Продается земельный…
€420,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Alexandros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 778 кв.м. на Ионических островах. На территории земельн…
€128,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с furnishings
Alexandros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 988 кв.м. на Ионических островах. На территории земельн…
€138,000
Рекомендовать
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Alexandros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 4413 кв.м. на Ионических островах. На территории земель…
€265,000
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Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на город, с furnishings
Alexandros, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 6179 кв.м. на Ионических островах. На территории земель…
€530,000
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Земельные участки 1 комната с furnishings
Nydri, Греция
1
1
Продается земельный участок площадью 1489 кв.м с возможностью строительства. Расположен в ра…
€95,000
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