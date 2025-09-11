Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Lefkada Municipality
  4. Жилая
  5. Коттедж
  6. Бассейн

Коттеджи с бассейном в Lefkada Municipality, Греция

1 объект найдено
Коттедж 4 комнаты в Katouna, Греция
Коттедж 4 комнаты
Katouna, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 160 м²
Этаж 1/1
Продается традиционный дом площадью 160 кв.м, расположенный в деревне Катуна, на острове Леф…
$400,291
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
