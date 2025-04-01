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Земельные участки в Муниципалитет Китноса, Греция

5 объектов найдено
Участок земли в Kanala, Греция
Участок земли
Kanala, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4200 кв.м. в регионе Киклады. Земельный участок имеет в…
$251,103
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Участок земли в Муниципалитет Китноса, Греция
Участок земли
Муниципалитет Китноса, Греция
Число комнат 1
Площадь 5 500 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 5500 кв.м. в регионе Киклады. На территории есть: подве…
$993,947
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Агентство
Grekodom Development
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Участок земли в Муниципалитет Китноса, Греция
Участок земли
Муниципалитет Китноса, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4925 кв.м. в регионе Киклады. С возможностью строительс…
$711,457
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Grekodom Development
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Участок земли в Муниципалитет Китноса, Греция
Участок земли
Муниципалитет Китноса, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 187000 кв.м. в регионе Киклады. На территории есть: стр…
$2,62 млн
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Grekodom Development
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Участок земли в Муниципалитет Китноса, Греция
Участок земли
Муниципалитет Китноса, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4167 кв.м. в регионе Киклады. Земельный участок имеет в…
$837,008
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