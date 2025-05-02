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Виллы с бассейном в Kea Municipality, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 13 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 13 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 13
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 8
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 1000 кв.м в регионе Киклады. Цокольный этаж состоит из 3 …
$2,61 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 6 комнат в Kea Municipality, Греция
Вилла 6 комнат
Kea Municipality, Греция
Число комнат 6
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
OTZIAS, KEA. 210 000 € • (1/6 Ownership)Испытайте частичное владение на греческом острове с …
$237,833
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Агентство
OWNERS Proptech S.A
Языки общения
English
Realting.com
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Параметры недвижимости в Kea Municipality, Греция

с садом
с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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