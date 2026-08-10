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Квартиры в Kea Municipality, Греция

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1 объект найдено
Квартира 4 спальни в Kea Municipality, Греция
Квартира 4 спальни
Kea Municipality, Греция
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 218 м²
Редкая возможность приобрести исключительную виллу на берегу моря в одном из самых привилеги…
$2,14 млн
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Параметры недвижимости в Kea Municipality, Греция

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