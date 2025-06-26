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Виллы с видом на горы в Karystos Municipality, Греция

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1 объект найдено
Вилла 17 комнат в Платанистос, Греция
Вилла 17 комнат
Платанистос, Греция
Число комнат 17
Количество спален 8
Кол-во ванных комнат 7
Площадь 475 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 475 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 6 спа…
$3,14 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Karystos Municipality, Греция

с бассейном
Недорогая
Элитная
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