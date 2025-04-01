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Отели в Муниципалитет Каристос, Греция

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1 объект найдено
Отель 850 м² в Аэтос, Греция
Отель 850 м²
Аэтос, Греция
Число комнат 1
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Гостиница находится на острове Эвия в курортном городке Каристос, в деревушке Аетос. Прекрас…
$1,53 млн
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