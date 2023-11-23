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Коттеджи в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

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6 объектов найдено
Коттедж 3 спальни с furnishings в Ореи, Греция
Коттедж 3 спальни с furnishings
Ореи, Греция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
Продается 2-этажный коттедж площадью 135 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
€160,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Лихас, Греция
Коттедж 4 спальни с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Лихас, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 163 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 163 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
€275,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гувес, Греция
Коттедж 4 комнаты с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гувес, Греция
Комнаты 4
Площадь 120 м²
Количество этажей 3
Продается 0-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на мо…
€450,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings в Крионеритис, Греция
Коттедж 3 спальни с видом на горы, с furnishings
Крионеритис, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 165 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 165 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
€190,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 6 спален с furnishings в Агиос, Греция
Коттедж 6 спален с furnishings
Агиос, Греция
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 312 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 3 спал…
€170,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings в Гиалтра, Греция
Коттедж 1 комната с видом на горы, с furnishings
Гиалтра, Греция
Комнаты 1
Площадь 480 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажный недостроенный коттедж в городке Ялтра на острове Эвия. К…
€310,000
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+302310591431 emavridou@grekodom.gr

Параметры недвижимости в Муниципалитет Истия-Айдипсос, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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