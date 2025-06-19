Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Delta Municipality
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Вид на море

Квартиры с видом на море в Delta Municipality, Греция

Municipal Unit of Echedoros
6
Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Kalochori, Греция
Квартира 3 комнаты
Kalochori, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
Этаж 4/1
Продается квартира площадью 80 кв.м в пригороде города Салоники. Квартира расположена на пят…
$144,018
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Delta Municipality

двухкомнатные

Параметры недвижимости в Delta Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти