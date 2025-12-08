Показать объекты на карте Показать объекты списком
Дома с видом на море в Municipality of Chalkida, Греция

Municipal Unit of Anthidon
25
Municipal Unit of Avlis
13
Халкис
10
Неа-Артаки
8
21 объект найдено
Коттедж 7 комнат в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 7 комнат
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 316 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 316 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из гос…
$433,063
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 185 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 185 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$702,264
Таунхаус 5 комнат в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 5 комнат
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 195 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 195 кв.м на острове Эвия на стадии строительства. Таyнхаус распо…
$311,027
Вилла 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 335 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 335 кв.м в Аттике. Первый этаж состоит из 3 спальных комн…
Цена по запросу
Таунхаус 4 комнаты в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 4 комнаты
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 132 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 132 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Седь…
$526,698
Коттедж 4 комнаты в Паралия Авлида, Греция
Коттедж 4 комнаты
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 411 м²
Этаж 3/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 411 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$875,482
Вилла 1 комната в Паралия Авлида, Греция
Вилла 1 комната
Паралия Авлида, Греция
Число комнат 1
Площадь 1 200 м²
Количество этажей 1
Предлагаем на продажу уникальный объект в городе Авлида. 4-этажная вилла 1200 кв.м. с больши…
$1,52 млн
Коттедж 3 комнаты в Калохори-Пантихи, Греция
Коттедж 3 комнаты
Калохори-Пантихи, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$128,748
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Продается 2-этажный коттедж площадью 200 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$1,67 млн
Коттедж 1 комната в Вати, Греция
Коттедж 1 комната
Вати, Греция
Число комнат 1
Площадь 422 м²
Количество этажей 1
Коттедж находится в стадии строительства. Состоит из трех этажей, два первых этажа по 192 кв…
$280,906
Таунхаус 7 комнат в Неа-Артаки, Греция
Таунхаус 7 комнат
Неа-Артаки, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 200 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м на острове Эвия. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Перв…
$503,290
Коттедж 8 комнат в Хировриси, Греция
Коттедж 8 комнат
Хировриси, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 312 м²
Количество этажей 3
Продается 3-этажный коттедж площадью 312 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$809,777
Коттедж 6 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 6 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 6
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 320 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажный коттедж площадью 320 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$526,698
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 430 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 430 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостин…
$702,264
Коттедж 4 комнаты в Панорама, Греция
Коттедж 4 комнаты
Панорама, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 120 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 120 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из 2 спал…
$259,189
Коттедж 5 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 5 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 196 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 196 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной …
$433,809
Коттедж 7 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 7 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 220 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажный коттедж площадью 220 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одн…
$417,475
Вилла 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Вилла 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из одной сп…
$4,10 млн
Коттедж 4 комнаты в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 4 комнаты
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 4
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 89 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажный коттедж площадью 89 кв.м на острове Эвия. Первый этаж состоит из гостино…
$321,871
Коттедж 8 комнат в Municipality of Chalkida, Греция
Коттедж 8 комнат
Municipality of Chalkida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 420 м²
Количество этажей 1
Продается 4-этажный коттедж площадью 420 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из 2 с…
$1,46 млн
Вилла 8 комнат в Хировриси, Греция
Вилла 8 комнат
Хировриси, Греция
Число комнат 8
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 585 м²
Этаж -1/1
Продается 3-этажная вилла площадью 585 кв.м на острове Эвия. Цокольный этаж состоит из одной…
$1,86 млн
