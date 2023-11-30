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Отели в Муниципалитет Халкиде, Греция

Халкис
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3 объекта найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Эретрия, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Эретрия, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 900 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу пятиэтажная гостиница 3.900 кв.м в городе Эретрия.Гостиница состоит …
€1,70 млн
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Grekodom Development
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Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неа-Артаки, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неа-Артаки, Греция
Комнаты 1
Площадь 2 762 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 2762 кв.м на острове Эвия. Из окон открывается вид на море, на горы…
€1,90 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Отель 1 комната с furnishings в Амаринтос, Греция
Отель 1 комната с furnishings
Амаринтос, Греция
Комнаты 1
Площадь 307 м²
Количество этажей 1
На продажу предлагается2-х этажный отель на 5 квартир общей площадью 307 кв.Недвижимость рас…
€690,000
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά

Типы недвижимости в Муниципалитет Халкиде

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