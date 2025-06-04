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Таунхаусы с видом на море в Aliartos Thespies Municipality, Греция

Demotike Enoteta Thespieon
6
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1 объект найдено
Таунхаус 5 комнат в Aliartos Thespies Municipality, Греция
Таунхаус 5 комнат
Aliartos Thespies Municipality, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 207 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 207 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Первый этаж…
$383,576
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Aliartos Thespies Municipality, Греция

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