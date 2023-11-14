Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Коммерческая
  4. Муниципалитет Александруполис
  5. Гостиницы, отели

Отели в Муниципалитет Александруполис, Греция

Отель В архив
Очистить
1 объект найдено
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Therma, Греция
Отель 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Therma, Греция
Комнаты 1
Площадь 412 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница площадью 412 кв.м на острове Самофракия в северной части Эгейского моря.…
€500,000
Realting.com
Перейти