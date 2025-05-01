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Виллы с бассейном в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу современная вилла в элитном районе города Салоник. Вилла площадью 75…
$2,79 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Вилла 7 комнат в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Вилла 7 комнат
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 7
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 400 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 400 кв.м в пригороде города Салоники. Первый этаж состоит…
$1,06 млн
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Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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