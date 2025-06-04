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Коттеджи с бассейном в Chortiatis Municipal Unit, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Коттедж 1 комната
Municipality of Pylaia Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается 1-этажный коттедж площадью 300 кв.м в Салониках. Из окон открывается вид на горы, …
$679,862
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Chortiatis Municipal Unit, Греция

с видом на горы
Недорогая
Элитная
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