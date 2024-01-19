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Коммерческая недвижимость в Chortiatis Municipal Unit, Греция

10 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната
Exohi, Греция
Число комнат 1
Площадь 488 м²
Количество этажей 1
Consists of: Ground floor: 280 sq.mGround floor: 70 sq.m (Apartment)First Floor: 138sq.m (Apartment)
€1,60 млн
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Grekodom Development
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Офис в Chortiatis, Греция
Офис
Chortiatis, Греция
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 3
Center ПРОДАЁТСЯ Здание под офис 7 Помещения, 2 Гостиная 2 Кухня 3 Ванная Площадь: 622 m2, …
€370,000
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Коммерческая 1 комната с видом на горы в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы
Exohi, Греция
Число комнат 1
Площадь 210 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 210 кв.м в пригороде города Салоники. Из окон открывается вид на г…
€550,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы
Exohi, Греция
Число комнат 1
Площадь 42 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин, площадью 42 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
€275,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы
Exohi, Греция
Число комнат 1
Площадь 305 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин, площадью 305 кв. м. по 1.000.000 евро. Бизнес расположен на…
€1,000,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы
Exohi, Греция
Число комнат 1
Площадь 636 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под бизнес, которое состоится из четырёх магазинах общей площадью 636 кв…
€1,97 млн
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы в Exohi, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы
Exohi, Греция
Число комнат 1
Площадь 79 м²
Количество этажей 1
Продается помещение под магазин, площадью 79 кв.м и стоимостью 275.000 евро. Бизнес располож…
€275,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Asvestochori, Греция
Число комнат 1
Площадь 410 м²
Количество этажей 1
Продается коммерческое помещение площадью 410 кв.м в Салониках. Помещение сдано в аренду в д…
€600,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната в Asvestochori, Греция
Коммерческая 1 комната
Asvestochori, Греция
Число комнат 1
Площадь 702 м²
Количество этажей 1
Продаётся коммерческое помещение, которое состоит из двух помещений. В данный момент оба пом…
€600,000
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Grekodom Development
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Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город в Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Коммерческая 1 комната с видом на горы, с видом на город
Municipality of Pylaia - Chortiatis, Греция
Число комнат 1
Площадь 700 м²
Количество этажей 1
Здание для продажи состоит из 1 апартамент, 1 магазин и парковки
€550,000
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Grekodom Development
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