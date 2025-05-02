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Дома с бассейном в Chersonisos Municipal Unit, Греция

виллы
18
13 объектов найдено
Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 347 м²
Этаж -1/3
🏡 Предлагается к продаже: Подземная вилла "IDILE" 347,85 м2 - роскошное проживание в Херсони…
$2,18 млн
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 350 м²
Этаж 2/1
Продается роскошная вилла с частным бассейном, расположенная в престижном районе Херсониссос…
$2,24 млн
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 379 м²
Этаж -1/3
🌴 Продается: Непревзойденная роскошная вилла площадью 379 кв.м в Херсониссе, Крит Добро пожа…
$3,35 млн
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается - Новый Проект: Ваш Спокойный Уголок в Херсониссосе, Крит, ГрецияС радостью предст…
$502,228
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Grekodom Development
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Вилла 3 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 3 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Количество этажей 1
Продается 2-этажная вилла площадью 83 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из гостиной …
$406,016
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Вилла 5 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 5 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 5
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 280 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу вилла на Крите. Вилла площадью 280 кв.м построена на участке 2.000 к…
$2,24 млн
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Grekodom Development
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 268 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу трехэтажная вилла площадью 268 кв.м в районе Херсониссоса. Вилла име…
Цена по запросу
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Вилла 1 комната в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 1 комната
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 1
Площадь 130 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу новая вилла на Крите. Вилла общей площадью 130 кв.м расположена на у…
$1,01 млн
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 140 кв.м на острове Крит на стадии строительства. Первый …
$518,429
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Вилла 6 комнат в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 6 комнат
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 6
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
Предлагается к продаже вилла в Херсониссосе, туристическом флагмане Крита.На данный момент в…
Цена по запросу
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 147 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 147 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
$833,608
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Количество этажей 2
Продается - Новый Проект: Ваш Спокойный Уголок в Херсониссосе, Крит, ГрецияС радостью предст…
$486,027
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Grekodom Development
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Вилла 4 комнаты в Municipality of Chersonissos, Греция
Вилла 4 комнаты
Municipality of Chersonissos, Греция
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 151 м²
Этаж 1/3
Продается: недавно построенная вилла площадью 151 м² на частном участке площадью 600 м² с ви…
$894,040
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Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Chersonisos Municipal Unit, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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