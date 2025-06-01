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Виллы с бассейном в Ханье, Греция

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1 объект найдено
Вилла 10 комнат в Municipality of Chania, Греция
Вилла 10 комнат
Municipality of Chania, Греция
Число комнат 10
Количество спален 7
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Продается 3-этажная вилла площадью 600 кв.м на острове Крит. Первый этаж состоит из 4 спальн…
Цена по запросу
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Ханье, Греция

с видом на горы
с видом на море
Недорогая
Элитная
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