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Греция
Коммерческая
периферийная единица Ханья
Гостиницы, отели
Отели в периферийная единица Ханья, Греция
Ханья
13
Platanias Municipality
4
Отель
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44 объекта найдено
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Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
Рекомендовать
Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Драмиа, Греция
67
1
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
570 м²
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
9
570 м²
1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
Рекомендовать
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Крит, Греция
2 000 м²
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
€1,70 млн
Рекомендовать
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
5
256 м²
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
€450,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
830 м²
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
€1,32 млн
Рекомендовать
Отель 12 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
12
455 м²
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
€945,000
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
1 200 м²
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
535 м²
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв.м жил…
€1,20 млн
Рекомендовать
Отель с видом на город
периферия Крит, Греция
268 м²
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
€1,000,000
Рекомендовать
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
980 м²
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
€2,15 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Крит, Греция
750 м²
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
€2,20 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
570 м²
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
€950,000
Рекомендовать
Отель
периферия Крит, Греция
5 847 м²
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
€9,00 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Крит, Греция
4 726 м²
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
€9,00 млн
Рекомендовать
Отель 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
2
540 м²
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель
периферия Крит, Греция
200 м²
Гостиница расположена в старом городе Рефимно. Здание несет историческую ценность и признано…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
850 м²
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
Рекомендовать
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
377 м²
Продается отель площадью 377 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель с видом на город
периферия Крит, Греция
844 м²
Продается недостроенное здание в тихом месте Мастампаc, недалеко от центра Ираклиона. Здание…
€600,000
Рекомендовать
Отель
периферия Крит, Греция
1 000 м²
Предлагаем на продажу отель состоящий из 12 апартаментов и двух вилл с собственным бассейном…
€1,80 млн
Рекомендовать
Отель
Ханья, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
€1,50 млн
Рекомендовать
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kampani, Греция
17
850 м²
1
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
1
Рекомендовать
Отель 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неон-Хорион, Греция
5
377 м²
1
Продается отель площадью 377 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,50 млн
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Отель 10 спален
Тавронитис, Греция
10
10
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
€1,49 млн
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Отель с Spalni
Platanias, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
€1,75 млн
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Отель с холодильником
Тавронитис, Греция
Этот отель на продажу в Ханья Крит расположен на пляже Малеме. Малеме - очень популярная тур…
€600,000
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Отель с Spalni, под аренду
Тавронитис, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханья Крит расположен на главной дороге деревни Тавронит, …
€650,000
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Типы недвижимости в периферийная единица Ханья
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