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Отели в периферийной единице Ханья, Греция

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Municipality of Platanias
3
Municipality of Chania
3
Municipality of Apokoronas
3
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10 объектов найдено
Отель в Aspro, Греция
Отель
Aspro, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханье расположен в традиционной деревне Аспро, всего в нес…
Цена по запросу
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Отель в Колибари, Греция
Отель
Колибари, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Этот отель для продажи расположен в Колымбари, Платании, Ханье. Расположенный непосредственн…
$1,89 млн
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Отель в Альмирида, Греция
Отель
Альмирида, Греция
Количество этажей 2
$2,32 млн
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Отель в Платаниас, Греция
Отель
Платаниас, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
$2,06 млн
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Отель в Plaka, Греция
Отель
Plaka, Греция
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Этот комплекс вилл на продажу в Апокоронасе, Ханья расположен в деревне Плака на привилегиро…
$3,48 млн
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Отель в Агиа Марина, Греция
Отель
Агиа Марина, Греция
Этот отель на продажу в Ханье, Крит, расположен в верхней туристической зоне Агиа Марина. От…
$1,12 млн
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TekceTekce
Отель 256 м² в Платанос, Греция
Отель 256 м²
Платанос, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
$531,319
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Агентство
Grekodom Development
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Отель в Тавронитис, Греция
Отель
Тавронитис, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханья Крит расположен на главной дороге деревни Тавронит, …
$1,53 млн
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Отель 850 м² в Калатас, Греция
Отель 850 м²
Калатас, Греция
Площадь 850 м²
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья. На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 85…
$3,43 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Отель в Галатас, Греция
Отель
Галатас, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агиои Апостолои, Ханья - мечта инвестора. Этот популярны…
$1,77 млн
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Типы недвижимости в периферийной единице Ханья

коммерческая недвижимость
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