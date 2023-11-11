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Отели в периферийная единица Ханья, Греция

Ханья
13
Platanias Municipality
4
Отель В архив
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44 объекта найдено
Отель в Като Сталос, Греция
Отель
Като Сталос, Греция
Это фантастический отель на продажу в Платаниас, Ханья, Крит. Недвижимость расположена на пл…
€2,99 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Драмиа, Греция
Отель 67 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Драмиа, Греция
Комнаты 67
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в муниципалитете Апокороно.На участке 5500 кв.м. продается отель…
€6,40 млн
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 570 м²
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Ханья, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Ханья, Греция
Комнаты 9
Площадь 570 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в центре Ханьи.На участке 140 кв.м. Продается гостиница общей пл…
€1,60 млн
Отель с видом на море, на первой береговой линии в периферия Крит, Греция
Отель с видом на море, на первой береговой линии
периферия Крит, Греция
Площадь 2 000 м²
Продается трехэтажная гостиница площадью 2 000 кв.м. на стадии строительства. Есть возможнос…
€1,70 млн
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Отель 5 спален с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Количество спален 5
Площадь 256 м²
Продается отель площадью 256 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 2уровнях. Первый этаж…
€450,000
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Площадь 830 м²
Продается гостиница 830 кв.м в регионе Ханья. Трехэтажный отель построен на участке 1200кв.м…
€1,32 млн
Отель 12 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Отель 12 спален с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Количество спален 12
Площадь 455 м²
Продается отель площадью 455 кв.м на острове Крит. Отель расположен на 3уровнях. Первый этаж…
€945,000
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 1 200 м²
Предлагается на продажу отель площадью 1200 кв.мна острове Крит. Отель имеет 17 квартир от 3…
€2,20 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 535 м²
Продается небольшая гостиница и отдельностоящая мезонетта в г. Ханья — суммарно 535 кв.м жил…
€1,20 млн
Отель с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 268 м²
Продается гостиница в венецианском центре, в г. Ханья. Здание отеля находится в тихом переул…
€1,000,000
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 980 м²
Предлагается на продажу отель площадью 980 кв.мна острове Крит. Отель имеет 20 студий, и 2 д…
€2,15 млн
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с бассейном, с видом на горы
периферия Крит, Греция
Площадь 750 м²
Предлагаем на продажу гостиничный комплекс на острове Крит, площадью 750 кв.м.на общей плащя…
€2,20 млн
Отель с парковкой, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 570 м²
Здание состоит из 14 студий. 7 на первомэтаже и еще 7 на второмэтаже. Есть еще однаквартира …
€950,000
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
Площадь 5 847 м²
Продается отель площадью5.847 кв.м в префектуре Ретимно. Отель состоит из 117 номеров, распр…
€9,00 млн
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
Площадь 4 726 м²
В продаже отель площадью 4726 кв.м на Крите. Отель состоит из 41junior сюиты, простых сюит и…
€9,00 млн
Отель 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель 2 спальни с видом на море, с видом на горы, с видом на город
периферия Крит, Греция
Количество спален 2
Площадь 540 м²
Продается гостиница общей площадью 540 кв.м в старом городе префектуры Ретимно. Гостиница со…
€1,50 млн
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
Площадь 200 м²
Гостиница расположена в старом городе Рефимно. Здание несет историческую ценность и признано…
€1,50 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Площадь 850 м²
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном в периферия Крит, Греция
Отель с парковкой, с видом на море, с бассейном
периферия Крит, Греция
Площадь 377 м²
Продается отель площадью 377 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,50 млн
Отель с видом на город в периферия Крит, Греция
Отель с видом на город
периферия Крит, Греция
Площадь 844 м²
Продается недостроенное здание в тихом месте Мастампаc, недалеко от центра Ираклиона. Здание…
€600,000
Отель в периферия Крит, Греция
Отель
периферия Крит, Греция
Площадь 1 000 м²
Предлагаем на продажу отель состоящий из 12 апартаментов и двух вилл с собственным бассейном…
€1,80 млн
Отель в Ханья, Греция
Отель
Ханья, Греция
Этот невероятный отель на продажу в Агии Апостолой, Ханья, является мечтой инвестора. Этот п…
€1,50 млн
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Kampani, Греция
Отель 17 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Kampani, Греция
Комнаты 17
Площадь 850 м²
Количество этажей 1
Продается гостиничный номер в Акротири, Ханья.На участке 1020 кв.м. Продается гостиница 850 …
€1,30 млн
Отель 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Неон-Хорион, Греция
Отель 5 комнат с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Неон-Хорион, Греция
Комнаты 5
Площадь 377 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 377 кв.м на острове Крит. Из окон открывается великолепный вид на м…
€1,50 млн
Отель 10 спален в Тавронитис, Греция
Отель 10 спален
Тавронитис, Греция
Количество спален 10
Кол-во ванных комнат 10
Этот апарт-отель на продажу в Малеме, Платаньяс, Ханья - это удивительная возможность для ин…
€1,49 млн
Отель с Spalni в Platanias, Греция
Отель с Spalni
Platanias, Греция
Этот отель на продажу в Платанании Ханья Крит расположен в 100 метрах от пляжа Платана . Сам…
€1,75 млн
Отель с холодильником в Тавронитис, Греция
Отель с холодильником
Тавронитис, Греция
Этот отель на продажу в Ханья Крит расположен на пляже Малеме. Малеме - очень популярная тур…
€600,000
Отель с Spalni, под аренду в Тавронитис, Греция
Отель с Spalni, под аренду
Тавронитис, Греция
Этот небольшой отель на продажу в Ханья Крит расположен на главной дороге деревни Тавронит, …
€650,000

Типы недвижимости в периферийная единица Ханья

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