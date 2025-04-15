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Жильё в Chalastra, Греция

1 объект найдено
Коттедж 5 комнат в Chalastra, Греция
Коттедж 5 комнат
Chalastra, Греция
Число комнат 5
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Продается ветхое жилье, 1-этажный коттедж площадью 110 кв.м в пригороде города Салоники. Кот…
$121,218
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Grekodom Development
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов