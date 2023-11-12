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Земельные участки в периферия Центральная Греция, Греция

77 объектов найдено
Земельные участки 1 комната в Паралия Агия Аннас, Греция
Земельные участки 1 комната
Паралия Агия Аннас, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 7300 кв.м. на острове Эвия. На территории земельный уча…
€95,000
Земельные участки 1 комната в Камена-Вурла, Греция
Земельные участки 1 комната
Камена-Вурла, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Участок расположен в Камена Вурла
€500,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Kenourgio, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Kenourgio, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 24918 кв.м. в центральной Греции
€350,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Муниципалитет Халкиде, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Муниципалитет Халкиде, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1030 кв.м. на острове Эвия. Имеет великолепный вид на м…
€85,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Каламос, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Каламос, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 8076 кв.м. в Аттике. На территории колодец, с возможнос…
€290,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Theologos, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 020 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1020 кв.м. в центральной Греции. Имеет вид на море. Уча…
€120,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Гиалтра, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Гиалтра, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 2000 кв.м. на острове Эвия. На территории …
€140,000
Земельные участки с Инвестиции, с События, с sea front в Котсикья, Греция
Земельные участки с Инвестиции, с События, с sea front
Котсикья, Греция
Площадь 94 000 м²
Уникальная площадь 94 000 квадратных метров между двумя лесами, которая заканчивается на час…
€1,65 млн
Земельные участки 1 комната в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната
Гимно, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6500 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната у моря в Святой Исидор, Греция
Земельные участки 1 комната у моря
Святой Исидор, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. в центральной Греции. На территории с возмо…
Цена по запросу
Земельные участки 1 комната с furnishings в Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 97783 кв.м. в Аттике. На территории подведено электриче…
€5,75 млн
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сикамино, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сикамино, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 14086 кв.м. в Аттике. Земельный участок ра…
€95,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Плака Дилеси, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Плака Дилеси, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается огорожденный земельный участок площадью 12900 кв.м. в Аттике. На территории подвед…
€690,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Agii Apostoli, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Agii Apostoli, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2.985 кв.м в Каламо Аттики. Участок строит жилой дом пл…
€80,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 655 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу угловой земельный участок площадью 655 кв.м в Аттике. Возможная площ…
€580,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 417 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок в восточной части Аттики. Площадь участка составляет 1417,5 кв.м…
€420,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings, на первой береговой линии
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 450 кв.м. в Аттике. На территории подведена вода, с воз…
€200,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 345 кв.м. в Аттике. На территории с возможностью постро…
€130,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Гимно, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Гимно, Греция
Комнаты 1
Площадь 22 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 22000 кв.м. на острове Эвия. На территории колодец, под…
€240,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Магула, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Магула, Греция
Комнаты 1
Площадь 45 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 45000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€330,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Сета, Греция
Комнаты 1
Площадь 800 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 800 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€110,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Филла, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Филла, Греция
Комнаты 1
Площадь 3 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 3000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вод…
€270,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Фивы, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Фивы, Греция
Комнаты 1
Площадь 6 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 6000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на ц…
€165,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Мурикион, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Мурикион, Греция
Комнаты 1
Площадь 13 000 м²
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 13000 кв.м. в центральной Греции. Участок находится на …
€200,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings в Кастелла, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с furnishings
Кастелла, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 875 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€735,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Ambelochori, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Ambelochori, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 265 кв.м. в Аттике. Земельный участок находитсяв прибре…
€87,000
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Сета, Греция
Земельные участки 1 комната с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Сета, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 503 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена вода…
€75,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Theologos, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Theologos, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Земельный участок находится в приморском поселке Феологос,всего в 50 метрах от моря.Это куро…
€150,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Малесина, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Малесина, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 1525 кв.м. в центральной Греции. На территории подведен…
€125,000
Земельные участки 1 комната с furnishings в Вати, Греция
Земельные участки 1 комната с furnishings
Вати, Греция
Комнаты 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 12000 кв.м. на острове Эвия. На территории подведена во…
€105,000
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