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Таунхаусы с видом на горы в Artemida Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 8 комнат в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 8 комнат
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 8
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 300 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 4 уровнях. Цокольный э…
$547,965
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Агентство
Grekodom Development
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Таунхаус 1 комната в Municipality of Spata Artemida, Греция
Таунхаус 1 комната
Municipality of Spata Artemida, Греция
Число комнат 1
Площадь 244 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 244 кв.м в Аттике. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Цокольный э…
$626,246
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Ελληνικά
Realting.com
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Параметры недвижимости в Artemida Municipal Unit, Греция

с видом на море
Недорогая
Элитная
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