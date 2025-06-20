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Коттеджи в Argostoli Municipality, Греция

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1 объект найдено
Коттедж 1 комната в Kourkoumelata, Греция
Коттедж 1 комната
Kourkoumelata, Греция
Число комнат 1
Площадь 219 м²
Количество этажей 1
На продажу выставлен исторически значимый объект постройки 1870г в деревне Калигата в юго-во…
$794,980
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Агентство
Grekodom Development
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Параметры недвижимости в Argostoli Municipality, Греция

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