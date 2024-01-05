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Квартиры-студии в периферийная единица Арголида, Греция

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2 объекта найдено
Студия 1 комната пентхаус в Municipality of Nafplio, Греция
Студия 1 комната пентхаус
Municipality of Nafplio, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 27 м²
Код недвижимости: 1662 - ПРОДАЕТСЯ 1 спальня, студия общей площадью 27 кв.м, на 1-м поднятом…
Цена по запросу
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Студия 1 комната с мебелью, с тентами в периферия Пелопоннес, Греция
Студия 1 комната с мебелью, с тентами
периферия Пелопоннес, Греция
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Код недвижимости: 60798 - Студия ПРОДАЕТСЯ в Асини Толо за € 50.000. Это 40 кв. м. Студия по…
Цена по запросу
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Параметры недвижимости в периферийная единица Арголида, Греция

с видом на море
недорогая
элитная
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