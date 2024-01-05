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Земельные участки в периферийная единица Арголида, Греция

122 объекта найдено
Земельные участки 1 комната в Astros Beach, Греция
Земельные участки 1 комната
Astros Beach, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 2030 кв.м. на полуострове Пелопоннес. На территории кол…
€1,60 млн
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Агентство
Grekodom Development
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Земельные участки 1 комната в Дрепанон, Греция
Земельные участки 1 комната
Дрепанон, Греция
Число комнат 1
Количество этажей 1
Продается земельный участок площадью 4600 кв.м. на полуострове Пелопоннес
€1,05 млн
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Агентство
Grekodom Development
Языки общения: English, Русский, Ελληνικά
Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 802 м²
ID недвижимость. 1275 - Κέντρο, ПРОДАЕТСЯ недвижимость . Жилая площадь ок. 802 м2, - Цена по…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 3 000 м²
Код недвижимости. 11729 - Сельскохозяйственные угодья ПРОДАЮТСЯ в Нафплион Ария за € 230.000…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 5 500 м²
ID недвижимость. 581721 - Верверуда, Продавать сельскую недвижимость . Жилая площадь ок. 550…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 6 250 м²
ID недвижимость. 581702 - Лаккес ПРОДАЕТСЯ земельный участок . Жилая площадь ок. 6250 м2, - …
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 1 012 м²
Код недвижимости. 581700 - Участок для продажи в Асини Толо для € 290.000 . Откройте для себ…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 7 000 м²
Property Code. 1143 - Agricultural land FOR SALE in Asini Tolo for €250.000. Discover the fe…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 875 м²
ID Недвижимость: 11669 - Στιμάγκα, дом на одну семью непрерывно на первом этаже ПРОДАЕТСЯ жи…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 3 075 м²
ID недвижимость. 581702 - Лаккес ПРОДАЕТСЯ земельный участок . Жилая площадь ок. 6250 м2, - …
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 477 м²
ID недвижимость. 581688 - Ηραίο, ПРОДАЖА земельного участка . Жилая площадь ок. 5500 м2, - П…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 820 м²
ID недвижимость. 621668 - Παραλία Ιρίων, ПРОДАЕТСЯ собственность . Жилая площадь ок. 820 м2,…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 785 м²
ID недвижимость. 11657 - Κέντρο, ПРОДАЖА недвижимости . Жилая площадь ок. 785 м2, - цена пок…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 600 м²
ID недвижимость. 11651 - Κέντρο, ПРОДАЖА недвижимости . Жилая площадь ок. 600 м2, - цена пок…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 7 000 м²
ID недвижимость. 11656 - Κέντρο, ПРОДАВАТЬ земельный участок . Жилая площадь ок. 7000 м2, - …
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 800 м²
ID недвижимость. 11646 - Αγία Παρασκευή, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 800 м2, - Пок…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 8 000 м²
ID недвижимость. 11646 - Αγία Παρασκευή, участок ПРОДАЕТСЯ . Жилая площадь ок. 800 м2, - Пок…
Цена по запросу
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Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином в Astros Beach, Греция
Земельные участки с парковкой, с лифтом, с камином
Astros Beach, Греция
Площадь 2 м²
Равный и строительный сюжет. Со средним коэффициентом строительства 1,28, охват: 50% и высот…
€1,80 млн
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Земельные участки в Municipality of Argos and Mykines, Греция
Земельные участки
Municipality of Argos and Mykines, Греция
Площадь 4 700 м²
Property Code. 11637 - Agricultural FOR SALE in Lerna Miloi for €60.000 . Discover the featu…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 445 м²
ID недвижимость. 11640 - Верверуда, земля будет продаваться . Жилая площадь ок. 445 м2, - По…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 11 000 м²
ID недвижимость. 11635 - Παναρίτης, ПРОДАЖА сельской собственности . Жилая площадь ок. 11000…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 11 500 м²
ID недвижимость. 11656 - Κέντρο, ПРОДАВАТЬ земельный участок . Жилая площадь ок. 7000 м2, - …
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 21 500 м²
Property Code. 581628 - Agricultural FOR SALE in Argos Pirgella for €230.000 . Discover the …
Цена по запросу
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Земельные участки в Nea Tiryntha, Греция
Земельные участки
Nea Tiryntha, Греция
Площадь 7 400 м²
Property Code. 11627 - Agricultural FOR SALE in Nea Tirintha Profitis Ilias for €58.000. Dis…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 500 м²
Код недвижимости. 1264 - Участок для продажи в Асини Ирия для € 70.000 . Откройте для себя о…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 600 м²
Property Code. 621597 - Plot FOR SALE in Epidavros Epano Epidavros for €45.000. Discover the…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 750 м²
Код недвижимости. 621598 - Участок для продажи в Epidavros Epano Epidavros за € 55.000. Откр…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 500 м²
Код недвижимости. 621585 - Участок для продажи в Epidavros Epano Epidavros за € 40.000. Откр…
Цена по запросу
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Земельные участки в периферия Пелопоннес, Греция
Земельные участки
периферия Пелопоннес, Греция
Площадь 14 000 м²
Код недвижимости. 1253 - Agricaltural Midea Argoliko ПРОДАЕТСЯ. Размер: 14000 кв.м, Διαθέτει…
Цена по запросу
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Земельные участки в Municipality of Nafplio, Греция
Земельные участки
Municipality of Nafplio, Греция
Площадь 450 м²
Property Code. 621554 - Plot FOR SALE in Argos Center for €90.000 . Discover the features of…
Цена по запросу
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