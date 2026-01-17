Показать объекты на карте Показать объекты списком
Таунхаусы с видом на море в Analipsi Municipal Unit, Греция

5 объектов найдено
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$191,438
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$185,636
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$182,024
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$199,639
Таунхаус 3 комнаты в Municipality of Sitia, Греция
Таунхаус 3 комнаты
Municipality of Sitia, Греция
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Этаж -1/1
Продается таунхаус площадью 75 кв.м на острове Крит. Таyнхаус расположен на 2 уровнях. Цокол…
$182,024
