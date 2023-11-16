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Коммерческая недвижимость в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция

8 объектов найдено
Коммерческая 1 комната в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 260 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 260 кв.м в Салониках
€130,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 230 м²
Количество этажей 1
Район: Амбелокипи
€210,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 000 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 1000 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость пр…
€1,60 млн
Коммерческая 1 спальня с Spalni в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 спальня с Spalni
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 400 м²
Код недвижимости: 1301 - ПРОДАЕТСЯ 1 Спальня, Бок-боку Здание общей площадью 400 кв.м, на 5 …
€350,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 240 м²
Количество этажей 4
Продается бизнес площадью 240 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. К недвижим…
€108,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 65 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 65 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер. Недвижимость прод…
€55,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 520 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 520 кв.м в Салониках. Недвижимость продается с мебелью. Бизнес рас…
€85,000
Коммерческая 1 комната с furnishings в Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Коммерческая 1 комната с furnishings
Ampelokipi - Menemeni Municipality, Греция
Комнаты 1
Площадь 300 м²
Количество этажей 1
Продается бизнес площадью 300 кв.м в Салониках. У объекта есть кондиционер, отопление. Недви…
€290,000
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