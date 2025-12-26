Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Греция
  3. Almyros Municipality
  4. Жилая
  5. Дом
  6. Вид на море

Дома с видом на море в Almyros Municipality, Греция

Municipal Unit of Pteleos
4
1 объект найдено
Вилла 8 комнат в Ахиллио, Греция
Вилла 8 комнат
Ахиллио, Греция
Число комнат 8
Площадь 250 м²
Количество этажей 2
Продается 2-этажная вилла площадью 250 кв.м в центральной Греции. Из окон открывается вели…
$2,46 млн
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Almyros Municipality, Греция

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти