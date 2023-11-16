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Таунхаусы в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

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2 объекта найдено
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 3 спальни с видом на горы, с видом на город
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 200 м²
Этаж 1/1
Продается таунхаус площадью 200 кв.м в Салониках. Таyнхаус расположен на 3 уровнях. Первый э…
€215,000
Таунхаус 4 спальни с furnishings в Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Таунхаус 4 спальни с furnishings
Municipality of Neapoli-Sykies, Греция
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 147 м²
Количество этажей 1
Продается таунхаус площадью 147 кв.м в пригороде города Салоники. Таyнхаус расположен на 3 у…
€215,000

Параметры недвижимости в Agios Pavlos Municipal Unit, Греция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
недорогая
элитная
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