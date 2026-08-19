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Отели в Айос-Николаосе, Греция

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2 объекта найдено
Отель 790 м² в Айос-Николаос, Греция
Отель 790 м²
Айос-Николаос, Греция
Площадь 790 м²
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
$3,54 млн
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Grekodom Development
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Отель 4 000 м² в Агиос-Николаос, Греция
Отель 4 000 м²
Агиос-Николаос, Греция
Площадь 4 000 м²
Продается 3* отель - 32 номера, 50 км от живописного городка Метора. Построен среди гор и ле…
$2,24 млн
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
Grekodom Development
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
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Realting.com
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