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Отели в Айос-Николаос, Греция

коммерческая недвижимость
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11 объектов найдено
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 14 комнат с видом на море, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 14
Площадь 730 м²
Количество этажей 1
Продается отель площадью 730 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Из окон открыва…
€2,50 млн
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Отель 1 комната в Айос-Николаос, Греция
Отель 1 комната
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 1
Площадь 1 179 м²
Количество этажей 1
Продается полностью отремонтированный отель в центре города Агиос Николаос, на Крите. Отель …
€3,90 млн
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Grekodom Development
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Отель 42 комнаты с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 42 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 42
Площадь 1 700 м²
Количество этажей 1
Продается отель в туристическом месте недалеко от Агиос Николаос, на Крите. Отель состоит из…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Отель 4 комнаты с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 4 комнаты с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 4
Площадь 225 м²
Количество этажей 3
Продается отель площадью 225 кв.м на полуострове Ситония, региона Халкидики. Гостиница имеет…
€800,000
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Grekodom Development
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Отель 35 комнат с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 35 комнат с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 35
Площадь 1 500 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница на острове Крит, общей площадью 1500 кв.м, расположенная всего в 4-х кил…
€4,00 млн
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Grekodom Development
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Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 9 комнат с видом на море, с видом на горы, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 9
Площадь 650 м²
Количество этажей 1
Выставлен на продажу отель площадью в 650 кв.м с земельным участком в 1100 кв.м, имеет 9 ком…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 18 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 18
Площадь 600 м²
Количество этажей 1
Не большой гостиничный комплекс состоит из двух отдельно стоящих зданий. Первое, фасадное зд…
€1,30 млн
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Grekodom Development
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Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 12 комнат с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 12
Площадь 450 м²
Количество этажей 1
Продается гостиница общей площадью 450 кв.м в Агиос Николаосе. Гостиница состоит из 12 мебли…
€1,20 млн
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Grekodom Development
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Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы в Айос-Николаос, Греция
Отель 22 комнаты с видом на море, с бассейном, с видом на горы
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 22
Площадь 790 м²
Количество этажей 1
Предлагается на продажу гостиница площадью 790 кв.м в Лассити на Крите. Гостиница состоит из…
€1,26 млн
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Grekodom Development
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Отель 15 комнат с видом на город, с furnishings в Айос-Николаос, Греция
Отель 15 комнат с видом на город, с furnishings
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 15
Площадь 590 м²
Количество этажей 4
Продается отель в Агиос Николаос.Отель находится в 150 метрах от Марины Айоса Николаоса, в 2…
€700,000
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Grekodom Development
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Отель 31 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город в Айос-Николаос, Греция
Отель 31 комната с видом на море, с видом на горы, с видом на город
Айос-Николаос, Греция
Комнаты 31
Площадь 1 152 м²
Количество этажей 1
Предлагается в продажу отель в префектуре Лассити. Отель находится в центре прекрасного горо…
€1,92 млн
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